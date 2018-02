Risco de propagação do norovírus afasta 1,2 mil seguranças dos Jogos de Inverno

Cerca de 1,2 mil funcionários responsáveis pela segurança dos Jogos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, foram afastados de suas funções pelos organizadores do evento por risco de propagação do norovírus. A cerimônia de abertura da Olimpíada será realizada na sexta-feira.

Lee-Hee-Beom, presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de PyeongChang, disse nesta terça-feira que os seguranças permanecerão em quarentena até os testes provarem que eles estão livres do vírus. Ele indicou que em breve terão os resultados das análises. As autoridades começaram a investigar um surto de norovírus após 41 guardas sofrerem com episódios de vômito e diarreia.

O objetivo é evitar o que aconteceu no Mundial de Atletismo do ano passado, em Londres, onde competidores de vários países foram contagiados pelo norovírus em um dos hotéis reservados pelos organizadores e passaram mal. Alguns deles não puderam competir.

As autoridades examinaram a água e os alimentos nas instalações onde estavam os seguranças em Pyeongchang, e também inspecionaram outras 18 instalações que usam água de poços.

O norovírus é um tipo de vírus que pode ser transmitido por meio da ingestão de alimentos ou bebidas contaminados. A infecção tende a ser mais frequente no período do inverno e os sintomas mais comuns são vômito, diarreia, febre e dores abdominais e de cabeça. Lavar as mãos com sabão e não ter contato com objetos infectados são algumas das medidas de prevenção.