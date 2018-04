Rivais de Cielo e Fratus serão principais nomes estrangeiros no Maria Lenk O argentino Federico Grabich e o canadense Santo Condorelli, respectivamente ouro e prata dos 100m livre nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, são os principais nomes entre os estrangeiros inscritos para o Troféu Maria Lenk, que começa no próximo dia 15, no Rio. Como a competição serve como evento-teste do Estádio Aquático Olímpico, ela aceitava a participação de até 200 atletas estrangeiros. Apesar 55, entretanto, estão inscritos, de 11 países. No ano passado, haviam sido 27.