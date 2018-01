Rival de Popó nunca foi nocauteado Apesar das seis derrotas em sua carreira de 29 lutas, o próximo adversário de Acelino "Popó" de Freitas nunca perdeu por nocaute e promete complicar as coisas para o boxeador brasileiro, que, por sua vez, nocauteou todos os oponentes. O lutador de Gana, Alfred Kotey, de 33 anos, chegou a ser campeão mundial no peso galo em 1994, derrotando o mexicano Armando Castro. Kotey voltou este ano ao boxe depois de três anos e meio afastado. A luta contra Popó será no dia 29, em Miami.