Rival do Brasil na Copa, México convoca para amistoso Rival do Brasil na segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo, o México anunciou nesta quinta-feira a sua primeira convocação de 2014. O técnico Miguel Herrera chamou 23 jogadores, quase todos de clubes locais, para participarem do amistoso contra a Coreia do Sul, no próximo dia 29, em San Antonio, nos Estados Unidos.