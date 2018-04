Rival vence, mas PSG pode ser campeão hoje O Olympique venceu o Toulouse por 2 a 1 e impediu que o Paris Saint-Germain comemorasse o título ontem, sem entrar em campo. Com o triunfo, a diferença entre os dois é de quatro pontos (74 a 70). Mesmo assim, o PSG pode confirmar o título hoje se vencer fora de casa o Lyon (terceiro colocado, com 63 pontos). Faltam duas rodadas para o fim do torneio francês. Se confirmar o título, o técnico Carlo Ancelotti anuncia se permanece ou não no clube. Os dois gols do Olympique foram do ganês Andrew Ayew. Ben Basat fez para o Toulouse.