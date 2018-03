Rivaldo quer baixar tempo no IronMan O triatleta e amputado Rivaldo Martins, de 43 anos mostra que para participar de uma prova de longa distância é necessário muito mais que força física. A sua força de vontade e amor pelo esporte lhe rendeu três títulos no IronMan: Alemanha, Havaí em 2001 e na Nova Zelândia este ano. Se não bastasse estabeleceu o recorde mundial na prova na Alemanha com 10h10m52s e ainda foi campeão em 1995 de ciclismo e campeão da Maratona em Nova York, em 2002. Com vaga garantida para o Havaí na categoria phisically challenged (categoria para amputados), uma vez que vão cinco amputados de acordo com o currículo dos campeonatos, Rivaldo espera fazer em seu terceiro IronMan do Brasil um tempo mais baixo. "Meu objetivo é bater o recorde aqui no Brasil, se conseguir, será o máximo", diz. A carreira esportiva de Rivaldo começou na natação aos oito anos e nadou por mais nove anos. Depois veio o pólo aquático e só em 1985 o triatlo passou a ser sua paixão. E os resultados apareceram rapidamente, mas ele não imaginava que um grave acidente quase o tiraria do esporte. "Foi uma ironia do destino. Naquele ano eu já assistia filmes dos campeonatos de IronMan no Havaí e ficava impressionado ao ver velhinhos e o amputado norte-americano Pat Griskus (o primeiro a completar a prova) completarem a prova", conta. Foi naquele época que ele sentiu vontade de fazer o IronMan do Havaí e disse ao técnico: "se eles completaram a prova, eu também posso." Um mês depois de ter assistido ao filme, porém, o ônibus no qual o triatleta e professor de educação física viajava com uma excursão da escola em que lecionava se chocou com um caminhão. Ele teve a perna esquerda amputada abaixo do joelho. No entanto, a idéia de abandonar o esporte nunca passou pela sua cabeça. "Na hora me lembrei daquele triatleta amputado e resolvi me superar. Meu ânimo redobrou." Depois de tomada a decisão para continuar competindo, Rivaldo procurou o modelo ideal para prótese. Mas, antes de voltar a competir ele ainda ficou dois anos parado em razão de ter quebrado a prótese durante um treino. Após o incidente ele passou a usar uma prótese de fibra de carbono específica para atividades esportivas. Nas competições ele usa duas próteses de carbono, uma para pedalar e outra para correr. "Graças ao avanço da tecnologia hoje temos boas próteses que nos possibilita a continuar praticando exercícios". Assim como Pat Griskus foi um exemplo e inspiração para ele nunca deixar o triatlo, ele está sendo um grande exemplo para muitos atletas. "Hoje dou palestras em escolas e vejo que muita gente quer fazer triatlo por minha causa, fico muita feliz em motivar essas pessoas. Hoje, Rivaldo faz parte da seleção paraolímpica permanente do Brasil. A notícia dada a ele há dois meses o deixou ainda mais feliz. "Será muito bom representar nosso País".