RIVALDO VAI ATACAR DE 'PSICÓLOGO' NO ABC

Enquanto não decidia qual seria o 14.º clube da sua carreira, Rivaldo ia todos os dias à praia e corria seis quilômetros. Essa foi a rotina do ex-melhor do mundo nos últimos dois meses, período em que ficou no Recife depois que se desligou do Kabuscorp, de Angola. Assim, mesmo perto de completar 41 anos (no dia 19 de abril), ele chegou ontem ao São Caetano em boas condições físicas de acordo com avaliação preliminar do departamento médico do clube - só está um pouco abaixo do peso ideal.

Para Rivaldo, era fundamental se apresentar bem fisicamente, afinal virou questão de honra mostrar aos mais novos que é sim possível jogar em alto nível depois dos 40. "As críticas têm de ser feitas a quem para com 25 ou 30 anos, não a quem joga até os 40 ou 41. Eu sou um exemplo."

Rivaldo chega ao Azulão não só para ajudar a equipe com o seu talento dentro de campo - como não vinha treinando com bola, ele deve estrear daqui duas semanas. O jogador também será uma espécie de "psicólogo". "Com a minha experiência, vou conversar com todos os jogadores, principalmente os mais novos, e tentar mostrar para eles que a carreira de um jogador não precisa ser curta."

O primeiro atleta que deve ir ao divã de Rivaldo é Jobson. O atacante despontou em 2009 no Botafogo e acumulou polêmicas, casos de indisciplina e confusão por onde passou, incluindo uma suspensão por uso de cocaína. "É só ver a minha história", disse Rivaldo. "Eu nunca bebi, fumei ou fui para a noitada."

O contrato de Rivaldo vai até 31 de dezembro. Em 2014, ele já avisou que encerrará a carreira no Santa Cruz-PE, clube que o revelou.