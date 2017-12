Rivalidade em quadra: Finasa e Rexona A 5ª Salonpas Cup começa nesta sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com Finasa/Osasco e Rexona/Ades, às 20 horas, num confronto de grande rivalidade no vôlei feminino. A Rexona venceu a Salonpas Cup, em 2004, e a Finasa ganhou a última Superliga. Na preliminar, às 18 horas, jogam Minas Tênis Clube e Club Proyecto Nacional, da República Dominicana.