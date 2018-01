Robert Cheruiyot chega e já treina Atual campeão da São Silvestre, o queniano Robert Cheruiyot chegou nesta quarta-feira no Brasil. E já aproveitou para fazer um treino leve no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, na preparação final para a corrida de sábado. Aos 27 anos, Cheruiyot já ganhou duas vezes a São Silvestre (2002 e 2004) e é o grande favorito para a edição deste ano. Mesmo porque, está em boa fase. Em 2005, o queniano conseguiu o segundo lugar na Maratona de Lisboa, além da quinta colocação na Maratona de Boston e da quarta posição na Maratona de Nova York. No sábado, a São Silvestre irá reunir 15 mil atletas nas ruas de São Paulo - 13 mil no masculino e 2 mil no feminino - e distribuirá R$ 110 mil em prêmios. A largada das mulheres será às 15h15, enquanto que os homens começam a prova às 17 horas. Globo e Gazeta transmitem ao vivo.