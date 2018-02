Robert Cheruiyot confirma participação na São Silvestre

Bicampeão da São Silvestre, o queniano Robert Cheruiyot confirmou nesta sexta-feira a sua participação na edição deste ano da prova, que acontecerá no dia 31 de dezembro, em São Paulo. Com os títulos de 2002 e 2004 no currículo, ele chega como grande favorito à vitória, ao lado do brasileiro Franck Caldeira, ganhador de 2006. Aos 29 anos, Cheruiyot já disputou a São Silvestre cinco vezes - além dos dois títulos, foi vice em 2005, chegou em quarto em 2003 e terminou em 21º lugar em 2001. "Gosto muito de correr a São Silvestre e estou muito feliz por voltar a São Paulo. No ano passado, não pude participar, mas agora quero buscar a minha terceira vitória", avisou o queniano. Neste ano, a São Silvestre irá reunir pela primeira vez o número recorde de 20 mil participantes. Outra novidade é a mudança nos horários: a largada feminina passa a ser às 16h30, apenas 15 minutos antes da prova masculina. Já o percurso é o mesmo dos anos anteriores, com 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo.