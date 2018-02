Robert Cheruiyot prestigia a São Silvestrinha Nilton Fukuda/AE SÃO PAULO - O bicampeão da São Silvestre (2002 e 2004), o queniano Robert Cheruiyot prestigia a 14.ª edição da São Silvestrinha, realizada na manhã deste sábado na pista olímpica do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera. A prova deste ano reuniu dois mil competidores de 6 até 15 anos de idade, divididos por diferentes categorias. A 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre acontece no dia 31, com largada na avenida Paulista. Além de Cheruiyot, a prova contou com a presença da brasileira Maria Zeferina Baldaia, campeã em 2001, além do compatriota José João da Silva, que também venceu duas vezes, em 1980 e 1985. Confira os vencedores: 6 anos Feminino - Renata Mariano Camargo Masculino - Felipe Ribeiro Alves 7 anos Feminino - Maria Fernanda Geremias Pelosi Masculino - Talison Marcos da Silva 8 anos Feminino - Lisandra de Freitas Fernandes Masculino - Dalisson Marcos da Silva 9 anos Feminino - Ana Karla Amorim Masculino - Cleiton Rodrigues 10 anos Feminino - Julia dos Santos Silva Masculino - Anderson da Silva Escobar 11 anos Feminino - Vanessa Alice de Souza Marques Masculino - Lucas Borges Miguel 12 anos Feminino - Samara da Silva Pereira Masculino - Antônio Carlos Ribeiro de Araújo 13 anos Feminino - Ana Paula Oliveira de Almeida Masculino - Anderson Sabino dos Santos 14 anos Feminino - Jéssica Felix da Silva Masculino - Edcarlos Barbosa dos Santos 15 anos Feminino - Thais Velmo Lopes Masculino - Gabriel Sanchez Martins Tomé