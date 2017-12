Robert Scheidt anuncia seu futuro olímpico na quinta-feira Robert Scheidt vai anunciar na próxima quinta-feira, em entrevista coletiva em São Paulo, qual será a classe do iatismo em que ele vai tentar disputar os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008: Star ou Laser. Scheidt já ganhou tudo o que podia na classe Laser. Tem oito títulos mundiais e duas medalhas de ouro olímpicas (Atlanta/96 e Atenas/2004), além de uma de prata (Sydney/2000). Por isso mesmo, ele buscou novos desafios na Star. Ao lado do proeiro Bruno Prada, Scheidt dedicou 2006 à classe Star. Foram 13 competições disputadas, com destaque para o vice-campeonato mundial em outubro, em San Francisco (EUA). Com isso, a dupla brasileira assumiu a liderança do ranking mundial da Federação Internacional de Vela (Isaf) na classe Star. O problema é que se optar pela Star, Scheidt terá uma dura concorrência em busca da única vaga da classe para os Jogos de Pequim. Afinal, a dupla Torben Grael e Marcelo Ferreira é dona de duas medalhas de ouro olímpicas na Star. De qualquer maneira, para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, como não há disputa da classe Star, Scheidt vai competir na Laser, em busca do inédito tetracampeonato.