Robert Scheidt começa bem o Mundial Robert Scheidt começou bem a disputa do Mundial de Cádiz, na Espanha. Depois de duas regatas realizadas nesta quinta-feira, o iatista brasileiro ocupa a vice-liderança na classificação geral da classe Laser, atrás apenas do português Gustavo Lima. Na primeira regata do dia, Scheidt conseguiu um 4º lugar e depois, venceu a segunda. Assim, está com cinco pontos perdidos - Gustavo Lima tem dois. ?Já consegui uma vitória e isso me motiva ainda mais. O campeonato está apenas começando e muita coisa ainda vai acontecer?, disse o brasileiro, que busca seu 7º título mundial na Laser. Nesta sexta-feira, os iatistas voltam a disputar duas regatas. A decisão do título acontece só na quarta. Outros brasileiros disputam a classe Laser no Mundial de Cádiz. André Streppel está em 18º lugar, Bruno Fontes é o 53º, Mateus Tavares ocupa o 91º e Leonardo Back ficou em 129º.