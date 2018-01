Robert Scheidt começa mal em Kiel Robert Scheidt não começou bem a disputa da Semana de Kiel, nesta quarta-feira, na Alemanha: obteve um quinto e um 12º lugares nas duas primeiras regatas disputadas na classe Laser, vencendo a terceira prova do dia. Ficou na 13ª colocação geral, com 18 pontos perdidos. Nesta quinta, outras três regatas estão previstas. O objetivo do velejador brasileiro é conseguir bons resultados para poder descartar a 12ª colocação de hoje.