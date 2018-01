Robert Scheidt começa mal no Mundial Robert Scheidt começou mal a disputa do Campeonato Mundial da Classe Laser, em Cape Cod, nos Estados Unidos. O iatista brasileiro, que busca seu sexto título mundial, terminou a primeira regata em 15º lugar. Os 131 iatistas inscritos no Mundial foram divididos em dois grupos. Com isso, o polonês Maciej Grabowski e o sul-africano Gareth Blanckenberg foram os vencedores da primeira regata. Na classificação geral, Robert Scheidt ocupa a 29ª colocação. Além de Robert Scheidt, outros seis brasileiros estão participando do Mundial. Os resultados em seus grupos foram os seguintes: Mateus Tavares, 32º; Bruno Fontes, 36º; Paulo Pomerantzeff, 39º; André Streppel, 48º; Andreas Perdicaris, 56º; e Rafael Pinho, 58º.