Robert Scheidt começa mal no Mundial Robert Scheidt não teve o melhor dos dias, nesta quinta-feira, na abertura do Campeonato Mundial da classe Laser, em Fortaleza. Após uma largada ruim e de cruzar a primeira bóia em 30º lugar, o iatista brasileiro fez uma regata de recuperação e terminou em 17º. Mas, na segunda regata do dia, ele foi o segundo colocado. O Mundial é longo ? segue até o dia 29 ?, com um total de 14 regatas, sendo oito delas classificatórias, até domingo, com os barcos divididos em duas flotilhas. Depois, as outras seis regatas, apenas com os melhores classificados, acontecem de segunda a quarta-feira. ?Não posso desanimar. Em vários campeonatos eu não comecei bem. Como o Mundial é longo, é normal os velejadores terem dificuldades?, disse Scheidt. Scheidt fechou o primeiro dia com 19 pontos perdidos, em 13º lugar na classificação geral. O croata Mate Arapov e o francês Jeremie Steyaert, ambos com 5 pontos perdidos, terminaram em primeiro. Em terceiro, aparece o também croata Luka Radelic (6 pp) e, em seguida, estão o britânico Giles Scott e o esloveno Vasilij Zbogar (8 pp). No Mundial de Cape Cod (EUA), quando ganhou o hexacampeonato, há três anos, Scheidt teve uma estréia parecida ? ficou em 15º lugar. Agora, ele já está em busca de seu 8º título mundial na Laser.