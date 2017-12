Robert Scheidt conquista o Brasileiro da Classe Star Ao lado do proeiro Bruno Prada, o velejador Robert Scheidt conquistou nesta segunda-feira o inédito título do Campeonato Brasileiro da Classe Star, realizado no Rio de Janeiro. Eles asseguraram o troféu da competição ao vencer as duas regatas do dia. Scheidt, bicampeão olímpico e oito vezes campeão mundial da classe Laser, e Prada encerram o evento com 6 pontos, já com o descarte. Julio La Bandera e Enrique Della Torre ficaram na segunda posição, totalizando 17 pontos. Lars Grael e Marcelo Jordão acabaram no terceiro posto, com 19. O Campeonato Brasileiro foi a sexta competição da dupla Scheidt e Prada neste ano. Anteriormente, eles haviam ficado com o sexto posto em Biscayne Bay Trophy, 19º na Rolex Olimpic Regatta e nono na Bacardi Cup, todos disputados em Miami (EUA). No Brasil, eles venceram o sul-americano e a Semana Pré-Olímpica, em Santos, garantindo a dupla na Equipe Permanente de Vela Olímpica da Federação Brasileira de Vela e Motor.