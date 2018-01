Robert Scheidt conquista título da classe Star na Espanha Os brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada conquistaram, nesta quinta-feira, o título do Troféu Princesa Sofia, disputado em Palma de Mallorca, na Espanha. Ainda faltando uma regata para o final da competição da classe Star, a dupla brasileira já é campeão antecipada. Nesta quinta, os brasileiros ganharam a única regata disputada e chegaram aos 24 pontos perdidos no campeonato. Assim, não podem ser alcançados nesta sexta. ?Mesmo se ficarmos em último e a dupla alemã (Matthias Miller e Manuel Voigt) vencer a Regata da Medalha, chegamos a 44 pontos perdidos contra 45 deles?, explicou Bruno Prada. Desde domingo, Robert e Bruno disputaram nove regatas. Venceram cinco, ficaram em segundo duas vezes e não passaram de um 15.º e um 16.º lugares (descartado) na segunda-feira. ?Estamos muito felizes com essa primeira conquista internacional em 2007. Batemos na trave algumas vezes no ano passado, com alguns vice-campeonatos, mas finalmente chegou a nossa hora de ocupar o lugar mais alto do pódio?, afirmou Scheidt.