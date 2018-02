Robert Scheidt disputará prova de triatlo O iatista Robert Scheidt, de 32 anos, terá uma experiência nova em sua carreira. Neste domingo, o bicampeão olímpico e octacampeão mundial deixará o seu veleiro de lado para disputar, pela primeira vez, uma prova de triatlo. Scheidt competirá com os velejadores Guilherme de Almeida e Bruno Prada - este último é seu companheiro na classe Star - no 15º Triathlon Internacional de Santos, que contará com aproximadamente 1.000 atletas do Brasil e do mundo. No entanto, os velejadores não visam a conquista de novas medalhas, mas sim se divertirem na disputa da prova. "Queremos ter um primeiro contato com o triatlo. Especialmente, eu quero participar e me divertir. Vai ser uma experiência inovadora", afirmou Scheidt. Scheidt vai encarar 1,5 km de natação na praia do Boqueirão. Bruno vai pedalar 40 km, enquanto Guilherme vai encerrar a participação do trio com 10 km de corrida. Supercampeão - Além das medalhas olímpicas - ouro em Atlanta (1996) e em Atenas (2004); além da prata em Sydney (2000) -, Scheidt faturou a medalha de ouro nas três últimas edições dos Jogos Pan-Americanos e possui 8 títulos mundiais na classe Laser. Seis vezes ganhador do Triathlon Internacional de Santos, o argentino Oscar Galindez será o principal nome internacional da prova deste domingo. A largada está prevista para as 8 horas de domingo. Já a disputa do revezamento, onde competirá o trio formado por Scheidt, Bruno e Guilherme, está com a largada prevista para as 8h28.