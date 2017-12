Robert Scheidt é 3.º no Europeu Robert Scheidt, bicampeão olímpico e hepta mundial, foi o terceiro colocado na regata que abriu a disputa do Campeonato Europeu, neste domingo, em Cartagena, na Espanha. Na competição, o iatista brasileiro está buscando seu 100.º título na classe Laser. Os principais nomes da classe participam do campeonato, que serve como teste para o Mundial, que será disputado em setembro, em Fortaleza (CE).