Robert Scheidt e Bruno Prada conquistam título em Portugal

Os brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada conquistaram nesta quarta-feira o título do Danish Open, em Cascais, Portugal. A competição da classe Star serviu de preparação e foi a última da dupla antes do Mundial de Vela, que acontece em julho, nessa mesma raia de Cascais. Em sete regatas, desde domingo, os brasileiros conseguiram três vitórias, três segundos lugares e uma quinta posição. Depois, nesta quarta-feira, nas duas provas decisivas, eles terminaram na quarta e primeira colocações. "Estamos muito felizes com esse título, embora o resultado não seja o mais importante. De qualquer maneira, velejamos quatro dias ao lado das melhores duplas do mundo e valeu muito a pena", disse Scheidt. "Tivemos uma performance acima da esperada. Nosso intuito era treinar", admitiu Bruno Prada.