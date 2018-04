Robert Scheidt é prata em competição na França O brasileiro Robert Scheidt conquistou neste sábado a medalha de prata na etapa da França da Copa do Mundo de Vela, em Hyères. Ele chegou ao último dia na disputa pelo título, mas sucumbiu nas duas medal races, que aconteceram com vento fraco, e viu o australiano Tom Burton ficar com a medalha de ouro na classe Laser.