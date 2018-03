Robert Scheidt e Torben buscam vantagem Robert Scheidt, na classe Laser, Torben Grael e Marcelo Ferreira, na Star, venceram as duas regatas disputadas hoje na Semana Pré-Olímpica, seletiva para os Jogos de Atenas. Robert tem nove pontos perdidos após oito regatas (sete vitórias e um segundo lugar) e Torben 11 pontos perdidos. Ambos os barcos voltam para a raia montada próxima ao Iate Clube Armação de Búzios (RJ) amanhã em busca de vantagem na classificação na nona e última regata dessa fase. A segunda etapa do torneio será entre os dias 10 e 14, com mais nove regatas, e os pontos são cumulativos, com quatro descartes, dois de cada fase. "Mantive meu bom desempenho e consegui sair da água vitorioso. Porém, apesar de já ter garantido o título simbólico dessa primeira etapa da Pré-Olímpica, o passaporte para Atenas ainda não está garantido", disse Scheidt. O segundo colocado, o catarinense Bruno Fontes, tem 24 pontos perdidos. "Vou disputar a regata dessa sexta-feira porque a pontuação é cumulativa. São dois campeonatos distintos e vou tentar chegar na frente do Bruno Fontes para ver se consigo abrir alguns pontos." Ricardo Winicki, o Bimba, voltou a velejar sozinho hoje, na classe Mistral, pelo segundo dia consecutivo. Soma oito vitórias e seus rivais, que tentaram derrotá-lo nas primeiras regatas sem sucesso, Dulter Manhães e Gustavo Figueiredo parecem ter desistido. A mulher de Bimba, Paula Newlands, que também veleja na classe Mistral, venceu hoje a sétima e oitava regatas e ultrapassou Carol Borges na liderança - soma 9 pontos perdidos contra 10 da rival, numa disputa equilibrada. Outra briga que segue acirrada é a da classe Finn, entre João Signorini, o Joca, e Bruno Prada. Hoje, os dois trocaram de posições nas duas regatas. Bruno venceu a sétima, com Joca em terceiro. Na oitava regata, cruzaram em posição invertida. Joca tem 11 pontos perdidos e Bruno 14. Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt, com 12 pontos perdidos lideram a classe 470.