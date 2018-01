Robert Scheidt em ação na classe Star Depois de ganhar tudo na classe Laser - é octacampeão mundial e bicampeão olímpico -, o velejador Robert Scheidt inicia nesta segunda-feira o seu primeiro desafio de 2006 na Star. Junto com o proeiro Bruno Prada, ele participa da Miami Olimpic Regatta, nos Estados Unidos. A competição, com dez regatas previstas até sexta-feira, contará com cerca de 260 competidores em 11 classes. Atuais campeões mundiais da Star, os franceses Xavier Rohart e Pascal Rambeau são presença confirmada. No fim de 2005, Scheidt anunciou que iria se dedicar exclusivamente à classe Star neste ano, devendo participar inclusive do Mundial, em setembro, nos Estados Unidos. Depois, em meados de 2006, volta para a Laser para poder disputar o Pan de 2007, no Rio.