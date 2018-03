Robert Scheidt fica em 3º na Holanda O iatista brasileiro Robert Scheidt ficou em terceiro lugar na Semana de Vela de Spa, com 142 pontos, em Medenblik, na Holanda. O campeão foi o sueco Daniel Birgmark (162 pontos), seguido pelo norueguês Peer Moberg (155 pontos). Depois de 13 regatas, Robert deu adeus ao tetracampeonato da Classe Laser em Spa. Robert Scheidt acha que faltou sorte na Europa. ?Só me restava proteger o terceiro lugar e o lugar no pódio.?