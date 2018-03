Robert Scheidt fica perto do título Robert Scheidt está muito perto do inédito título da classe Laser nos Jogos Mundiais de Vela (Isaf), em Marselha, na França. O pentacampeão mundial da categoria entra no último dia de disputa com 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o grego Evagelos Chimanas. Nesta terça-feira, o brasileiro conseguiu um quinto e um décimo lugares, mas, com ventos médios, seus rivais diretos encontraram mais dificuldades e ele pôde manter a primeira posição.