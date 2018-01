Robert Scheidt ganha 1.º título do ano O bicampeão olímpico e heptacampeão mundial Robert Scheidt voltou a mostrar por que é considerado o rei da classe Laser. Neste domingo, na raia do Iate Clube de Armação dos Búzios, conquistou o bicampeonato do Suunto Match Race, ao derrotar, na decisão, o sueco Daniel Birgmark por 2 a 1 na série melhor-de-três. "É bom voltar à Laser com um título. Tive dificuldade no início, mas depois passei a velejar com boa velocidade e ganhei o primeiro título de 2005", disse Scheidt, de 31 anos. A partir do dia 24, Scheidt tenta o 11.º título no Campeonato Brasileiro, em Ilhabela (SP).