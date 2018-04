Robert Scheidt leva título paulista na Star e Torben Grael fica com 2º lugar

Robert Scheidt conquistou o título paulista de vela da classe Star ao ganhar as três regatas realizadas neste domingo no Yacht Club Santo Amaro, em São Paulo, que fica dentro da represa de Guarapiranga. E a segunda posição desta prova ficou com outra lenda do País na modalidade: Torben Grael, que ficou logo à frente de Dino Pascolato, o terceiro colocado.

Formado como velejador justamente no clube que abrigou a competição disputada neste domingo de Páscoa, o paulistano Scheidt festejou o fato de voltar a ganhar uma competição depois de ter sido vice-campeão das últimas duas que participou: a SSL Finals, em dezembro de 2017, e a Bacardi Cup, no início de março.

"É bom voltar a vencer depois de dois vices seguidos", comemorou o maior medalhista olímpico da história do Brasil, com dois ouros na classe Laser, em Atlanta-1996 e Atenas-2004, além de duas pratas (Sydney-2000 e Pequim-2008) e um bronze (Londres-2012) na Star. Torben, por sua vez, também tem cinco medalhas olímpicas em seu currículo.

"Competir no Yacht Club Santo Amaro novamente é uma alegria muito grande. Em função do ciclo olímpico da (Olimpíada) Rio-2016, treinei muito no Rio de Janeiro nos últimos anos. Por tudo isso, essa volta, e com título, é realmente um momento muito especial", completou Scheidt, que em março passado levou a prata na Bacardi Cup competindo ao lado do proeiro norte-americano Brian Faith.

Desta vez, em São Paulo, ele velejou no barco de Arthur Lopes, com o qual havia ficado na segunda posição de todas as regatas que disputou no sábado, antes de saltar para a ponta no dia seguinte. "Tivemos um dia maravilhoso neste domingo de Páscoa. Muito sol e vitória nas três regatas. O vento foi aumentando, a primeira prova com vento fraco, a segunda médio e a terceira forte. A primeira foi bem disputada, porque viemos de trás e conseguimos recuperar. As outras duas ganhamos do início ao fim. O Arthur fez um excelente trabalho na proa e a gente se entrosou bem rápido. Resumindo, estamos muito felizes", comemorou Scheidt.

Além de competir na Star, na qual tem como principal objetivo o ouro na SSL Finals, em dezembro, nas Bahamas, o consagrado atleta que completará 45 anos no próximo dia 15 participará de provas de vela oceânica em 2018. Ele vai integrar a equipe Phoenix na TP 52, sendo que a primeira disputa será em maio, em uma regata preparatória em Palma de Maiorca, na Espanha.