Robert Scheidt perde liderança em Kiev Robert Scheidt perdeu a liderança da Semana de Kiel, na Alemanha, mas continua com boas chances de conseguir o tricampeonato. Nas quatro regatas disputadas neste sábado, penúltimo dia da competição, o heptacampeão mundial obteve uma vitória, um terceiro, um quarto e um quinto lugares e acumula agora 23 pontos perdidos (com um descarte). O líder é o austríaco Andreas Geritzer, que não venceu nenhuma regata neste sábado - três segundos e um terceiro lugar -, mas tem 21 pontos perdidos. O tricampeonato de Scheidt continua sendo possível também porque, se pelo menos uma regata for disputada no domingo, cada velejador terá direito a mais um descarte. Hoje, se os dois descartes já estivessem valendo, Robert e Geritzer estariam empatados na liderança com 18 pontos perdidos, com vantagem para o brasileiro no primeiro critério de desempate, já que tem três vitórias acumuladas contra duas do austríaco.