Robert Scheidt retoma treinos para o Mundial de Star

Os dois já começaram a trabalhar na regulagem dos barcos para a competição na Baía de Guanabara. "Temos de aproveitar essa semana de treinos para ajustar o barco e acertar melhor as manobras e as largadas", disse Robert Scheidt.

Para o Mundial, Bruno Prada já revelou que espera competir em janeiro com ventos fortes no Rio. "Os nossos barcos foram projetados para andar com ventos fortes. Por isso, sofremos muito quando eles não vêm", afirmou Bruno Prada.

A dupla, campeã mundial de 2007, terá como principais adversários os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira, medalhistas de ouro da classe Star em Atlanta e Atenas, e os ingleses Iain Percy e Andrew Simpson, campeões olímpicos da categoria em Pequim, no ano passado.