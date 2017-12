Robert Scheidt volta a liderar ranking Depois de quatro anos, o velejador Robert Scheidt, campeão olímpico em Atlanta e medalha de prata em Sydney, recuperou a liderança no ranking mundial da classe Laser, segundo relação divulgada nesta segunda-feira pela Federação Internacional de Vela. Scheidt soma 4.536 pontos. O italiano Diego Negri, com 4.513 pontos, ocupa a segunda colocação, seguido do holandês Serge Katas, com 4.200. ?Voltar a liderar o ranking é muito importante porque confirma o bom momento que atravesso.?