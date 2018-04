Robinho dá show e comanda goleada do Milan

Com o resultado - a quinta vitória seguida -, o atual campeão italiano acumula 20 pontos, na 3.ª colocação. A posição é provisória, já que as partidas envolvendo Juventus e Napoli, em Nápoles, e Genoa e Inter, em Gênova, foram adiadas por causa das fortes chuvas.

O Milan dominou todas as ações e, aos 6 minutos, Robinho recebeu pela esquerda, driblou o zagueiro e foi derrubado. Pênalti convertido por Ibrahimovic. Aos 24, foi a vez de o próprio brasileiro fazer o seu. Ele dominou pela esquerda, cortou para dentro e chutou colocado.

Tranquilo no placar, o Milan ampliou no segundo tempo. De novo, o ex-santista participou. Em jogada esquisita, ele chutou entre as pernas do goleiro e, no rebote, Seedorf marcou. No último, Robinho sofreu falta. Aquilani cobrou e Zambrotta completou.

Também beneficiadas pelo adiamento do jogo da Juventus, Udinese e Lazio venceram e são líderes, com 21 pontos. A Udinese derrotou o Siena por 2 a 1, em casa, e, no Olímpico, a Lazio derrotou o Parma por 1 a 0.