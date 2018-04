Robinho faz gol, mas o Real pára no Múrcia Robinho fez um gol de cabeça mas o líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid (29 pontos), cedeu o empate (1 a 1) ao Múrcia. Já o Barcelona (27), sem Ronaldinho, bateu o Recreativo por 3 a 0, gols de Milito, Bojan e Messi. A decepção na abertura da 13ª rodada foi o Sevilla, que perdeu do Mallorca por 2 a 1. Luís Fabiano, contundido, foi substituído no intervalo.