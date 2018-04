Robinho: objetivo é ser o n.º 1

Teresópolis - Robinho ensaia pedaladas imaginárias (sem a bola), se atira no pescoço dos colegas de seleção, conta piadas. É quase sempre assim no convívio com a equipe na Granja Comary. E, quando é chamado a falar sério, não pensa duas vezes em revelar qual é sua meta para 2008. "Meu objetivo é ser o melhor do mundo. Sei que é difícil, mas não impossível. Tenho que manter o ritmo. Tive atuações destacadas nos últimos cinco jogos (do Real Madrid). Mas isso ainda é pouco." Robinho considera o prêmio de 2007, da Fifa, já nas mãos de Kaká. E promete muito trabalho para ser candidato forte ao mesmo título em 2008. "A seleção ajuda também. É preciso estar bem no clube e com a camisa do Brasil." Se depender das 26 candidatas à Miss Teresópolis, barradas ontem no treino da seleção, Robinho pode mesmo imitar Romário, Ronaldo e outros craques consagrados com o troféu criado pela Fifa. Elas queriam fotos ao lado do atleta. Não conseguiram, mas puderam ver de longe o talento do atacante do Real Madrid no treino técnico realizado à tarde na Granja Comary. "Robinho é sinônimo de alegria. Ele já é o melhor", disse Camila Cruz, uma das candidatas no concurso marcado para sábado na cidade serrana. E Robinho é pelo menos o mais descontraído da equipe - isso ficou evidente após sua bela atuação na vitória do Brasil por 5 a 0 sobre o Equador, em outubro, no Maracanã. "Realmente, minha atuação naquele jogo me devolveu a alegria." E Robinho até se mostrou surpreso com homenagem que o governo do Estado do Rio, Sérgio Cabral, promete lhe fazer em breve. Ele pretende pôr uma placa no Maracanã pelo drible aplicado sobre De La Cruz, no lance que resultou no gol de Elano, o quinto da partida. GREVE Preocupou a comissão técnica a notícia de que controladores de vôos do Peru entraram em greve ontem, o que poderia causar problemas para a seleção, que viaja amanhã para Lima em vôo fretado. A paralisação só deve ser encerrada às 7 horas da manhã de sábado. O movimento é liderado por quatro sindicatos de trabalhadores em aeroportos. A Corporación Peruana de Aeropuertos Y Aviación Comercial (Corpac) garante, porém, que a greve não vai afetar os serviços nos aeroportos do país, pois há um esquema de emergência.