Robles sente lesão e está fora dos 110 metros com barreiras

O cubano Dayron Robles está fora da disputa dos 110 metros com barreira no Mundial de atletismo, que está sendo realizado em Berlim. Com uma lesão na perna esquerda, ele não conseguiu completar a semifinal da prova, realizada nesta quinta-feira.

Na primeira bateria, Robles derrubou as três primeiras barreiras e parou. Ainda desacelerando, trombou com a quarta barreira e caiu. O atleta cubano, atual campeão olímpico e recordista mundial (12s87), precisou de ajuda para deixar a pista do Estádio Olímpico de Berlim.

Robles revelou ter as dores na perna direita na quarta-feira, quando disputou as eliminatórias. O atleta cubano sentiu a contusão durante a prova e teve muitas dificuldades para se classificar às semifinais. E, apesar de todo esforço, nem conseguiu concluir a prova classificatória para a final nesta quinta.

A disputa de medalhas dos 110 metros com barreiras acontecerá ainda nesta quinta-feira. Ryan Brathwaite, de Barbados, foi o mais rápido das semifinais, com o tempo de 13s18, seguido pelos norte-americanos Terrence Trammell e David Payne, ambos com 13s24.

Kai Pfaffenbach/Reuters

Com dores na perna esquerda, Dayron Robles saiu carregado da pista do Estádio Olímpico de Berlim