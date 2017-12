Robredo bate Stepanek e fatura Masters de Hamburgo O espanhol Tommy Robredo conquistou neste domingo o título do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha, ao derrotar na final o checo Radek Stepanek por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/3. Foi o terceiro título a carreira de Robredo, que antes havia conquistado os de Sopot, em 2001, e de Barcelona, em 2004. Aos 24 anos, ele é o 12.º colocado no ranking de entradas da ATP.