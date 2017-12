Robredo e Stepanek vencem e farão a decisão em Hamburgo Em dois jogos com relativa facilidade, o espanhol Tommy Robredo e o checo Radek Stepanek venceram seus jogos de semifinal, neste sábado, e farão a decisão do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha, o quinto desta série na temporada. Disputado em quadras de saibro, o torneio alemão distribui mais de dois milhões de dólares em prêmios. No primeiro jogo do dia, Stepanek (cabeça-de-chave número 15) derrotou o argentino Jose Acasuso por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Acasuso era a surpresa da competição por ter derrotado o croata Ivan Ljubicic, primeiro pré-classificado, na primeira rodada. Na seqüência, Robredo (cabeça 8) bateu o croata Mario Ancic (12.º pré-classificado) também por 2 a 0 - com parciais de 7/5 e 6/4. O Masters Series de Hamburgo é o último torneio de grande importância antes de Roland Garros, na França, que é o segundo Grand Slam da temporada. O Aberto francês começará no próximo dia 29.