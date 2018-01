Robredo vence Davydenko e conquista título na Suécia Com muita tranqüilidade, o espanhol Tommy Robredo conquistou neste domingo o título do Torneio de Tênis de Bastad, evento que distribui cerca de 300 mil euros e conta pontos para o ranking da ATP, ao derrotar o russo Nikolay Davydenko, número cinco do mundo, por 2 sets a 0. Robredo, número nove do mundo, começou muito bem a partida e com um forte saque confirmou os seus serviços, fazendo 6/2 no primeiro set. No segundo, o espanhol manteve o desempenho e não teve trabalho para fechar em 6/1. A partida teve 1h15 de duração. "Estava querendo muito conquistar esse título. Por isso me empenhei bastante. Acredito que fiz uma partida maravilhosa", explicou Robredo. Por sinal, este foi o quarto título do espanhol na carreira. Neste ano, ele já havia conquistado o Masters de Hamburgo.