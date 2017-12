Robredo vence em sua despedida da Masters Cup de Xangai Atual número seis do mundo, o tenista espanhol Tommy Robredo despediu-se com vitória da Masters Cup de Xangai, competição que distribui mais de US$ 4,5 milhões em prêmios para os oito melhores tenistas do ano. Nesta sexta-feira, ele derrotou o norte-americano James Blake por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/5, em pouco mais de duas horas de duelo. Apesar da vitória, Robredo terminou em último lugar na chave ouro, já que ele levou desvantagem nos critérios de desempate em relação ao russo Nikolay Davydenko, que também só teve um triunfo na competição, em três jogos disputados. Por sua vez, Blake acabou na primeira posição, na frente do espanhol Rafael Nadal, que é o bicampeão de Roland Garros. Agora, só quatro tenistas continuam na briga pelo título. Campeão da edição de 2005 da Masters Cup, o argentino David Nalbandian enfrentará James Blake. Já a outra semifinal será entre os dois melhores do mundo. O suíço Roger Federer, líder do ranking da ATP, vai enfrentar Nadal - o espanhol, por sinal, foi responsável por quatro das cinco derrotas que Federer teve nesta temporada, em 95 jogos disputados. As duas partidas acontecerão neste sábado.