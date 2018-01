Robredo vence suíço e vai à final em Barcelona O espanhol Tommy Robredo derrotou neste sábado o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e classificou-se para a decisão do Torneio de Barcelona, na Espanha. Na decisão, marcada para este domingo, Tobredo vai enfrentar o vencedor do confronto entre o compatriota Rafael Nadal, favorito ao título, e o também espanhol Nicolas Almagro. Os dois vão jogar ainda neste sábado.