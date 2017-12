Robson Caetano recebe homenagem Em um encontro de gerações, o ex-velocista Robson Caetano, medalha de bronze nos 200 m, em Seul/88 em com o revezamento 4x100 m, em Atlanta/96, foi homenageado por sua despedida das pistas, neste domingo, no Campeonato Estadual Mirim e Pré-Mirim. Robson correu os 100 m com 200 crianças, deu uma volta olímpica e doou a sapatilha que usou em Seul para o Museu do Atletismo. A Mangueira foi campeã nas categorias mirim e pré-mirim.