Rochele falha e Brasil encerra Grand Slam com duas medalhas

O judô brasileiro encerrou neste domingo a primeira etapa de Grand Slam, em Baku (Azerbaijão), com duas medalhas, ambas conquistadas na sexta-feira. No último dia de disputas do evento válido para o Circuito Mundial de modalidade, a gaúcha Rochele Nunes chegou à luta pelo bronze na categoria peso pesado, mas foi derrotada e terminou em quinto lugar.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) optou por levar apenas as titulares da seleção feminina para Baku, com o time masculino sendo representado por três reservas. As medalhas vieram com Erika Miranda (ouro na até 52kg) e Nathália Brígida (bronze na até 48kg). Sarah Menezes (48kg) foi poupada, apesar de estar em Baku, enquanto Rafaela Silva (57kg) perdeu na estreia. Mayra Aguiar (até 78kg) não foi convocada.

Como Maria Suelen Altheman ainda se recupera de cirurgia no joelho, a reserva Rochele Nunes lutou no peso pesado (+78kg). A atleta da Sogipa só precisou fazer um confronto para chegar à semifinal, vencendo a turca Gulsah Ozen, número 18 do ranking mundial. Na semi, perdeu da lituana Santa Pakenyte, apenas a 32.ª do mundo. Depois, na disputa do bronze, foi superada por outra turca, Belkis Zehra Kaya, a 33.ª do ranking.

Reserva de Mayra Aguiar, a jovem Samanta Soares, de apenas 21 anos, até venceu uma judoca da casa na primeira luta, mas foi eliminada nas oitavas de final da chave até 78kg, para Daria Pogorzelec, da Polônia, 16.ª do mundo.

Já Rafael Buzacarini, da categoria até 100kg, venceu o sérvio Stefan Jurisic, mas perdeu na segunda luta para o japonês Ryunosuke Haga. Com os 40 pontos conquistados e levando em consideração que a pontuação perderá metade do peso até o fechamento do ranking olímpico, Buzacarini foi a 105, ainda longe de Luciano Correa, que tem 330 e é favorito a representar o Brasil no Rio.