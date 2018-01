Rocinha terá aulas de golfe gratuitas à população neste sábado

No próximo sábado, 29, a população da Rocinha, no Rio de Janeiro, terá a oportunidade de praticar golfe gratuitamente. Como parte das atrações no Festival Esportivo Transforma, professores da modalidade colocarão aulas à disposição dos interessados e utilizarão equipamentos adaptados para o ensino recreativo do esporte. A iniciativa é do programa Golfe para a Vida, desenvolvido pela Confederação Brasileira de Golfe.

"Fico imaginando quantos 'Tiger Woods' não existem numa comunidade como a Rocinha. Temos que dar chances às crianças que não tem condições de frequentar um clube de golfe a experimentar diferentes modalidades, e o programa Golfe para Vida faz exatamente isso", reflete Nico Barcellos, diretor técnico da CBG.

Nas quatro edições anteriores, realizadas em outros bairros do Rio, o festival atraiu mais de 4 mil pessoas.

O golfe foi o esporte escolhido pelo Brasil, como país-sede, para integrar a grade de modalidades para a Olimpíada de 2016. De difícil acesso, o esporte encontra dificuldades para ganhar terreno entre os jovens do País.

SERVIÇO

Festival Esportivo Transforma

Data: 29 de agosto (sábado)

Horário: das 8h às 15h

Endereço: Complexo Esportivo da Rocinha (Rua Berta Lutz, 84 - São Conrado, Rio de Janeiro)