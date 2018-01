Rodada de sábado do US Open é cancelada devido à chuva Os reflexos do furacão Ernesto, com chuvas e ventos, causaram o cancelamento de toda rodada deste sábado do US Open, em Flushing Meadows, Nova York, nos Estados Unidos. As previsões para este domingo não são boas, mas existe esperança de se realizar pelo menos os jogos no período da tarde. Se o tempo deixar, a programação começa às 11 horas com Andre Agassi x Benjamin Becker, seguido de Andy Roddick x Fernando Verdasco e Maria Sharapova x Elena Likotseva.