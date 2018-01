Rodada pode definir finalistas no vôlei Os finalistas do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei podem ser definidos após a rodada deste sábado. BCN/Osasco e Pinheiros vencem o playoff semifinal por 1 a 0 e irão à decisão da temporada se obtiverem mais uma vitória na série melhor-de-três. MRV/São Bernardo e Açúcar União/São Caetano têm uma situação difícil. Precisam ganhar para provocar o terceiro confronto (dia 29) e continuar na disputa. O Pinheiros joga em São Caetano, às 18h30 (com SporTV) e tentará repetir o desempenho do meio de semana, quando fechou a partida por 3 a 0. Mas o técnico Cláudio Pinheiro prefere a cautela. ?Não ganhamos nada. Vamos pensar em corrigir os erros no primeiro jogo.? William Carvalho reconhece as falhas de seu time, mas acha que São Caetano tem de tirar vantagem de jogar em casa. O BCN, tetracampeão estadual, joga em casa, mas espera um confronto equilibrado contra o MRV, às 20h30 (com SporTV), como no primeiro jogo, definido por 3 sets a 2. Masculino - Pela semifinal do Paulista Masculino o Wizard/Suzano recebe o Shopping ABC/Santo André, às 20h30, no segundo jogo da série melhor-de-três. Suzano tem vantagem de 1 a 0 no playoff.