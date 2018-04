Roddick, a única aposta da torcida no masculino O US Open é o berço do tênis norte-americano. No centenário torneio - disputado pela primeira vez em 1881 -, a índole dos tenistas locais foi cunhada e o Grand Slam nova-iorquino revelou muitos nomes que fariam sucesso nas quadras de todo o mundo. Depois de uma fase áurea, com os geniais Pete Sampras e Andre Agassi, o tênis dos Estados Unidos passa por período de reformulação. A principal - senão a única - esperança de título dos americanos no torneio deste ano está depositada em Andy Roddick, número 5 do mundo. O país tem apenas ele entre os 20 melhores do ranking e quatro ao todo no top 50 do circuito. Pouco para uma escola detentora da maioria absoluta dos troféus do US Open (85 em 128 edições) e que investe milhões de dólares por ano na formação de talentos. O finalista de Wimbledon - perdeu para Roger Federer na decisão mais longa da história do Grand Slam londrino - estreia em casa diante do alemão Bjorn Phau. Nada de assustar. Nesta semana, Roddick recebeu aplausos no estádio de beisebol do New York Yankees, deu entrevista e brincou de tênis com o apresentador David Letterman no Late Show, famoso programa da televisão dos EUA, em que falou sobre a expectativa para o torneio. "Aquela derrota me deixou de coração partido", reconheceu, falando sobre a final de Wimbledon. "Mas, ao mesmo tempo, não são muitas pessoas que têm a chance de jogar por aquele título e ser parte de algo tão grande. Agora no US Open, se ganhar um ou dois jogos, talvez as coisas comecem a ir bem." A história do torneio na era aberta - após a profissionalização do tênis - é alvissareira para os atletas da casa. No primeiro US Open profissional, o homem que brigou até o fim pela causa venceu e entrou para a história como o primeiro negro a levantar um troféu de Grand Slam. Arthur Ashe depois daria o nome ao maior palco do esporte, a quadra central de Flushing Meadows. Além dele, Jimmy Connors, John McEnroe, Andre Agassi e Pete Sampras fizeram a alegria da torcida. O Brasil contará com o ascendente Thomaz Bellucci, além de Marcos Daniel e Thiago Alves. Bellucci estreia contra Yen-Hsun Lu, de Taiwan, Daniel pega o argentino Jose Acasuso e Thiago terá pela frente o australiano Lleyton Hewitt.