Roddick avança e pega surpresa escocesa em Cincinnati O norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 9, garantiu a classificação às quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati (Estados Unidos) ao superar, nesta quinta-feira, o argentino Juan Ignacio Chela, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O anfitrião buscará uma vaga nas semifinais contra o escocês Andy Murray, que surpreendeu ao eliminar o suíço Roger Federer - número um do ranking de entradas e da Corrida dos Campeões da Associação dos Tenistas Profissionais -, na segunda rodada da competição. O britânico se classificou ao vencer o também norte-americano Robby Ginepri, por 2 a 1, com 7/6 (7/3), 2/6 e 6/4. Esse será o terceiro confronto entre os dois tenistas. O escocês, de apenas 19 anos, levou a melhor nas duas ocasiões anteriores ao superar o adversário no Torneio de San José (EUA) e no Grand Slam de Wimbledon (Inglaterra), ambas nesta na temporada. Em outra partida válida pelas oitavas-de-final, o chileno Fernando González, 13º pré-classificado, eliminou o suíço Stanislas Wawrinka por 7/6 (7/2) e 7/5. O sul-americano pega agora o espanhol David Ferrer, que ganhou do cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número 8, por 2 a 0 (7/5 e 6/4). O chileno e o espanhol já se enfrentram cinco vezes pelo circuito profissional da ATP, com três vitórias para González. O último triunfo do medalhista de ouro na Olimpíada de Atenas sobre o rival foi no Aberto de Wimbledon, neste ano.