Roddick cai em Viena e Blake vai à final de Estocolmo Andy Roddick, vice-campeão do US Open tropeçou diante do chileno Fernando González e foi eliminado, neste sábado, do Torneio de Viena, na Áustria. O norte-americano foi derrotado de virada por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5). O sul-americano quebrou uma série de quatro derrotas consecutivas diante do rival, depois de também ter eliminado do torneio o argentino David Nalbandian. Na final Gonzalez pega o croata Ivan Ljubicic, que passou pelo eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Na Suécia, James Blake se classificou também neste sábado para a decisão do Torneio de Estocolmo, competição em que defende o título do ano passado. Na semifinal, ele eliminou o tenista da casa Robin Soderling por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). O outro finalista é o finlandês Jarkko Nieminen, que passou pelo sueco Joachim Johansson por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (10/8), 6/7 (5/7) e 6/3.