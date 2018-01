Roddick contrata Jimmy Connors para voltar aos títulos Andy Roddick é um dos maiores nomes do tênis norte-americano na atualidade, mas não passa por boa fase. Em busca da recuperação, ele contratou um novo treinador. O escolhido foi Jimmy Connors, um dos melhores tenistas da história, que conquistou 109 títulos na carreira, sendo quatro em torneios de Grand Slam. Em 2003, Roddick chegou a liderar o ranking mundial - hoje, está na 10ª posição. Naquele mesmo ano, foi campeão do US Open, um dos seus 20 títulos conquistados. Mas na temporada de 2006, ele ainda não foi campeão. "Significa muito para mim que alguém como Jimmy Connors me diga: ´Garoto, acredito em você. Acho que você pode fazer grandes coisas e sei como você pode conseguir isso´", revelou o tenista de 23 anos. Será a primeira experiência do também norte-americano Jimmy Connors como treinador. Mas revelou que é uma "grande oportunidade" estar ao lado de alguém como Roddick. "Só me interessa que Andy chegue ao máximo que puder. E isso significa voltar a ser o melhor", avisou.