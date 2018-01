Roddick e González vão à semifinal do Masters de Cincinnati O norte-americano Andy Roddick garantiu vaga na semifinal do Masters Series de Cincinnati, nos EUA, disputado em quadras de cimento. Na noite desta sexta-feira, ele venceu o escocês Andy Murray, algoz do número 1 do mundo, Roger Federer, por 6/3 e 6/4, em 1h35min de partida. O adversário de Roddick será o chileno Fernando González, que bateu o espanhol David Ferrer por 6/2 e 6/4. Já a outra semifinal será disputada entre os espanhóis Juan Carlos Ferrero e Tommy Robredo.